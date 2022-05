Landini: "Investimento su scuola non previsto da strategia Governo. Serve cambio di passo"

(Agenzia Vista) Roma, 30 maggio "La scuola è un elemento strategico e un diritto da garantire a tutti. Siamo il Paese con più dispersione scolastica per non parlare dei precari. L'investimento sulla scuola dovrebbe essere una priorità strategica del Governo e in questo momento non lo è" così il segretario della Cigl Maurizio Landini alla manifestazione del personale scolastico promossa da Cgil, Cisl, Uil, SNALS Confsal e GILDA Unams in Piazza Santi Apostoli a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev