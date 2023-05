Landini: Governo cambi metodo su Pnrr e apra al confronto

EMBED





(Agenzia Vista) Napoli, 20 maggio 2023 "Non si capisce ancora cosa vogliano fare con questi fondi, perché noi abbiamo chiesto più volte di fare un confronto, non ce n'è. Anzi stanno circolando voci per cui ci sarebbe qualcuno pronto a rinunciare perché non riesce a spenderli. Credo che sarebbe una follia non spendere i soldi europei. Sarebbe utile che il Governo cambi il metodo, perchè sta discutendo solo al suo interno", le parole del segretario generale della Cgil Landini alla manifestazione dei sindacati a Napoli dal tema "Per una nuova stagione del Lavoro e dei diritti" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev