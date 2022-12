Landini: “Chiederemo al Governo che cancelli i voucher, la flat tax e le norme su contante e Pos”

(Agenzia Vista) Roma 5 dicembre 2022 “Va ridotta la precarietà anche per questo i salari sono bassi, non solo togliere dal tavolo i voucher, che vanno eliminati ma per quanto ci riguarda vanno cancellate, forme di lavoro precario che non hanno ragione di esistere. Necessario far diventare i contratti nazionali validi per legge. Contratto nazionale diventi modo per arrivare al salario minimo. Chiederemo anche ritirate misure contro il Pos ” Così il Segretario Generale della Cgil Maurizio Landini uscendo dalla sede del Movimento Cinque Stelle a via di Campo Marzio dopo l’incontro con Giuseppe Conte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev