Landini (Cgil): “Pronti a scendere in piazza nei prossimi mesi su pensioni, salari e fisco”

(Agenzia Vista) Roma 20 gennaio 2023 “Su pensioni, salari e fisco dobbiamo far diventare queste vicende di carattere vertenziale, chiedendo al Governo di aprire trattative e confronti e che le persone sono con me e sono pronte a scendere in piazza. Dobbiamo farlo non nel prossimo anno, ma nei prossimi mesi. A marzo abbiamo il congresso nazionale”. Lo ha dichiarato Maurizio Landini nel corso dell’evento della Cgil sui temi dell’Autonomia delle Regioni e le riforme costituzionali annunciate per l’elezione diretta del Capo del Governo o del Capo dello Stato. / Facebook Cgil-Collettiva.it Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev