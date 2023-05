Landini (Cgil): Precarietà piaga del Paese. Autonomia differenziata è strada sbagliata

(Agenzia Vista) Napoli, 20 maggio 2023 "Ci aspettiamo che finalmente si facciano scelte strutturali per aumentare i salari, per combattere l'evasione fiscale, per fare una vera riforma fiscale che riduca la tassazione sul lavoro e sui pensionati. E c'è bisogno di superare la precarietà, che è la vera piaga della nostra stagione e che colpisce in particolare i giovani e le donne. Noi oggi siamo qui a Napoli proprio per dire che è il momento di unire il Paese, non di dividerlo. L'autonomia differenziata è la strada sbagliata, bisogna che si fermino, che tornino indietro. C'è bisogno di fare investimenti e di creare sistema in questo Paese, a partire dalla sanità pubblica. A partire da il riassetto del territorio, a partire da politiche industriali che creino lavoro e che creino sviluppo per queste ragioni siamo qui e non abbiamo intenzione di fermarci oggi, se non ci sono risposte", le parole del segretario generale della Cgil Landini alla manifestazione dei sindacati a Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev