Landini (Cgil): “Non siamo d’accordo con presidenzialismo né autonomia differenziata”

(Agenzia Vista) Roma 20 gennaio 2023 “Non siamo d’accordo con presidenzialismo ed autonomia differenziata per come sono proposti. Vorrei misurarmi su cosa dobbiamo fare non solo per fare opposizione, ma per determinare la costruzione di un movimento che possa rappresentare la possibile costruzione di un’altra idea di società”. Lo ha dichiarato Maurizio Landini nel corso dell’evento della Cgil sui temi dell’Autonomia delle Regioni e le riforme costituzionali annunciate per l’elezione diretta del Capo del Governo o del Capo dello Stato./ Facebook Cgil-Collettiva.it Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev