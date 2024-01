Landini (Cgil): "La crisi della democrazia la stanno pagando i lavoratori"

(Agenzia Vista) Roma, 16 gennaio 2024 "La crisi della democrazia la stanno pagando quelli che per vivere hanno bisogno di lavorare. C'è una precarietà assurda e inaccettabile. Su 6 milioni di assunzioni, solo 16% a tempo indeterminato. Le persone hanno il diritto a un lavoro stabile con una retribuzione dignitosa. C'è poi il tema della riforma fiscale. Dobbiamo combattere l'evasione fiscale, andando a prendere i soldi da investire nella scuola, nella sanità e nel sistema industriale. Per questo diciamo che l'autonomia differenziata non serve. Bisogno unire il Paese in una certa direzione e bisogna aumentare i salari e rinnovare i contratti. Queste le battaglie che vogliamo mettere in campo nei prossimi mesi" lo ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini, a margine della sua partecipazione all'assemblea di Fp Cgil. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev