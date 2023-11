Landini (Cgil): "Il conflitto è parte della democrazia"

(Agenzia Vista) Roma, 15 novembre 2023 "Il conflitto è parte della democrazia, non contro di essa. Il conflitto serve non per andare contro, ma per ottenere risultati in favore di chi rappresentiamo. Se non ci ascoltano, se i tavoli di trattativa non te li danno e vanno per la loro strada, cosa dovremmo fare noi?" lo ha detto Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, a margine della conferenza congiunta con il segretario generale della Uil Bombardieri sulla concertazione decisa dal Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev