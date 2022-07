Landini: "Bene estensione bonus 200 euro. Ora aumentare netto in busta paga"

(Agenzia Vista) Roma, 27 luglio 2022 "L'incontro di oggi va sulla strada giusta anche se non conosciamo ancora l'entità di tutte le misure. Innanzitutto estendere i 200 euro di bonus a chi era stato escluso è positivo. Abbiamo chiesto anche questa volta un provvedimento per aumentare il netto in busta paga e questa volta ci hanno detto che sono a lavoro per una misura in questo senso" segretario generale Cgil Maurizio Landini al termine dell'incontro tra i sindacati e il Governo a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev