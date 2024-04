Landini: "Autonomia differenziata? Una follia pura"

(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2024 "L'autonomia differenziata credo che sia una follia pura. Basti pensare alla sanità, guardiamo quello che sta succedendo. Noi abbiamo 12 regioni su 20 che dichiarano già adesso di non essere nella condizione di garantire i livelli di assistenza minimi che dovrebbe garantire la Costituzione. Siamo il paese che ha quasi 5 milioni di persone che non si curano perché non hanno i soldi per parte. Siamo un paese che ha visto 40 miliardi di spesa privata per potersi curare, che sono gli stessi dati. E qualcuno, anziché fare il sistema, anziché discutere di che cosa si fa in Europa, pensa che la soluzione è l'autonomia differenziata. Cioè chi unisce la sua regione, il suo condominio, il suo comune dovrebbe risolvere i problemi. È una follia pura. Noi siamo radicalmente contrari" lo ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini, a margine della manifestazione congiunta con Uil a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev