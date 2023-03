Lagarde: "Nostro obiettivo è quello di riportare inflazione al 2%"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 marzo 2023 "In questo momento non si può prevedere quale sarà la nostra prossima mossa. In ultima istanza, comunque, il nostro obiettivo è quello di riportare il tasso di inflazione al 2% nel medio termine", le parole della presidente della Bce nel corso di un incontro al Parlamento europeo. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev