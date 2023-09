Lagarde (Bce): Nuovo rialzo dei tassi d'interesse

EMBED





(Agenzia Vista) Francoforte, 14 settembre 2023 "L’inflazione continua a diminuire, ma si prevede che resterà troppo elevata per troppo tempo. Siamo determinati a garantire che l’inflazione ritorni al nostro obiettivo a medio termine del 2% in modo tempestivo al fine di rafforzare i progressi verso il nostro obiettivo il Consiglio direttivo ha deciso oggi di alzare i tre tassi di interesse chiave della BCE di 25 punti base", le parole della presidente della Bce Lagarde in conferenza stampa. / Immagini Youtube Bce Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev