Lagarde (Bce): Decisioni su tassi interesse forniranno contributo per ridurre inflazione

(Agenzia Vista) Francoforte, 14 settembre 2023 "Riteniamo che i tassi di interesse chiave della BCE abbiano raggiunto livelli che, mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, forniranno un contributo sostanziale al tempestivo ritorno dell'inflazione al nostro obiettivo. Le nostre future decisioni garantiranno che i tassi di interesse chiave della BCE saranno fissati a livelli sufficientemente restrittivi per tutto il tempo necessario. Continueremo a seguire un approccio dipendente dai dati per determinare il livello e la durata appropriati delle restrizioni", le parole della presidente della Bce Lagarde in conferenza stampa. / Immagini Youtube Bce Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev