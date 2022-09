La videolezione di Berlusconi sulla libertà: "Deve essere la più ampia possibile"

(Agenzia Vista) Milano, 13 settembre 2022 "Ieri sono stato a visitare una scuola dove vanno due miei nipotini e proprio nella loro aula si è alzato dai banchi dell'ultima fila un ragazzo dall'aria intelligente e mi ha detto: signor Presidente, cos'è per lei la libertà? Il maestro non era ancora arrivato, allora mi sono seduto in cattedra e ho cominciato a rispondergli con addosso gli occhi di tutti gli studenti della classe, che erano davvero incuriositi e ho detto: Per me la libertà è: il nostro primo valore, il nostro simbolo, la nostra bandiera, il nostro traguardo. La libertà è la possibilità per ciascuno di noi, di utilizzare le nostre risorse, i nostri talenti, la nostra capacità di lavoro, i beni che possediamo legittimamente senza alcun limite e senza alcun altro vincolo che quello del rispetto del diritto degli altri". Così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi nella sua videopillola quotidiana sui social in vista delle elezioni. Fb Berlusconi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev