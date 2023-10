La testimonianza di Unrwa (Onu) a Gaza: Non riusciamo ad accogliere tutti, ci sono 15mila persone

(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2023 "Nessuna parola al mondo può descrivere la situazione in cui ci troviamo. Ci sono 15mila rifugiati palestinesi qui. Hanno lasciato le loro case senza cibo né acqua. Ci sono diabetici, bambini, perfino disabili, neonati. Il nostro centro non riesce ad accogliere un numero così grande di persone né in termini di provviste, di servizi sanitari, acqua o elettricità. Ci taglieranno la corrente tra poco e non saremo in grado di assistere tutti", il video postato sui social (Onu) e che vede protagonista una coordinatrice di uno dei loro rifugi a Gaza. / Immagini X UNRWA Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev