"La strada non è un posacenere", la campagna di Anas contro gli incendi

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 21 luglio 2023 "La strada non è un posacenere. Rispetta l’ambiente, salva il tuo viaggio” ecco la campagna di Anas contro gli incendi estivi. Un mozzicone non spento, lasciato cadere per strada, mette a rischio l’incolumità fisica di persone e animali causando la distruzione dell’ambiente vegetale, dei beni immobili e interruzioni alla viabilità. Per raggiungere gli utenti lungo le strade Anas, il messaggio “Pericolo Incendi. Non gettare sigarette” è trasmesso sui PMV-Pannelli a Messaggio Variabile presenti sulla rete. / Anas Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev