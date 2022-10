La standing ovation per Conte all’inizio dell’assemblea dei neoeletti del Movimento Cinque Stelle

(Agenzia Vista) Roma 11 ottobre 2022 Primo incontro tra i nuovi eletti in Parlamento del Movimento Cinque Stelle. All’ingresso del Presidente M5S nell’aula dei Gruppi Parlamentari, c’è stata una standing ovation dei presenti per il leader del partito alla sua prima elezione come Deputato della Repubblica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev