La SS 16 "Adriatica" riapre anche di notte tra Falconara e Torrette, finiti in anticipo lavori Anas

(Agenzia Vista) Ancona, 01 giugno 2023 A partire da oggi la strada statale 16 “Adriatica” sarà aperta e regolarmente transitabile anche in orario notturno tra gli svincoli di Falconara e Torrette, ad Ancona. Sono infatti terminate in anticipo sui tempi previsti le attività all’interno della galleria esistente, nell’ambito dei lavori di ampliamento a quattro corsie, che avevano reso necessaria la chiusura notturna del tratto. In particolare, sono state eseguite opere di protezione che consentiranno di eseguire in sicurezza gli scavi della nuova galleria adiacente. L’ampliamento da due a quattro corsie della strada statale 16 “Adriatica” nel tratto compreso tra Falconara e Torrette di Ancona costituisce il primo lotto dei lavori di raddoppio nel tratto Falconara-Baraccola (variante di Ancona), per un investimento complessivo di 250 milioni di euro. / Anas Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev