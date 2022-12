La Russa: "Stampa racconti anche cose buone fatte da Istituzioni"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 21 dicembre 2022 "Vorrei dare ancora più dignità alle Istituzioni ed al Senato in particolare. In questa opera la stampa è essenziale, anzi decisiva. Le Istituzioni possono riconquistare l'amore dei cittadini se lo meritano ma credo anche anche quando ci sono aspetti che portino a meritare rispetto ed amore non sempre la stampa, che è la mediazione tra Istituzioni e cittadini, aiuta a farli conoscere. Vorrei che fossimo tutti sulla stessa barca: censori quando i politici sbagliano ma anche divulgatori delle cose buone che dalle Istituzioni escono. Mi raccomando perchè usciate da ogni pregiudizio". Lo afferma il presidente del Senato Ignazio La Russa agli auguri con la Stampa parlamentare. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev