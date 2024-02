La Russa ricorda le foibe: "Nei libri di storia non c'erano"

(Agenzia Vista) Roma, 8 febbraio 2024 Nel "Giorno del ricordo", il presidente del Senato è intervenuto in Aula ricordando il dramma delle foibe: “Non posso dimenticare che per 50 anni il dramma delle foibe e di chi era rientrato in Italia sperando di essere abbracciato come figlio esule della propria patria trovò invece non solo scarsissima accoglienza, ma dimenticanza. Assenza. Nel vocabolario quando si chiamava di ‘foibe’ si parlava di ‘cavità carsica’, nei libri di storia non c’era altro”. Fonte video Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev