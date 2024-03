La Russa ricorda Ilaria Alpi al Senato: 30 anni senza verità non sono ammissibili

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 20 marzo 2024 "Come sapete, oggi ricorre il 30.º anniversario dell'assassinio della giornalista del Tg3 Ilaria Alpi e di quello dell'operatore Miran Hrovatin, avvenuto a Mogadiscio il venti marzo 1994. Ilaria e Miran si trovavano in Somalia per seguire giornalisticamente una pista su degli ignobili traffici clandestini di armi e tangenti. E proprio questa pista, purtroppo, fu per loro fatale. Trent'anni senza verità, trent'anni senza giustizia non sono ammissibili, come ha ricordato il Presidente Sergio Mattarella", le parole del Presidente del Senato La Russa in Aula. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev