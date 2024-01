La Russa ricorda Francesco Alberoni in Aula: "Ha reso onore all'Italia"

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2024 "È con sentimenti di sincero affetto e commozione che desidero ricordare in questa Aula il Professor Francesco Alberoni. Sociologo, scrittore, giornalista, docente universitario, Francesco Alberoni è stato un importante protagonista del panorama culturale della nostra epoca e, soprattutto, uno dei più intelligenti osservatori e acuti interpreti della nostra società". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo in Aula. "Nel corso della sua lunga carriera accademica, Francesco Alberoni ha ricoperto la cattedra di sociologia in alcune delle più importanti università italiane e internazionali: dalla Cattolica di Milano all'Università di Losanna, dall'Università di Catania alla Statale di Milano, diventando un irrinunciabile punto di riferimento per generazioni di studenti e di docenti - ha ricordato La Russa -. Verso la fine degli anni 60 ha ricoperto con autorevolezza il ruolo di Rettore dell'Università di Trento, impegnandosi sia nel potenziarne il suo ruolo come istituto superiore di scienze sociali, sia nello sviluppo di un modello universitario più moderno e attento al coinvolgimento degli studenti nelle scelte didattiche". Fonte video: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev