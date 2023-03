La Russa ricorda Astorre: "La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile"

(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2023 Lo scorso 3 marzo, pochi giorni prima di compiere 60 anni, ci ha tragicamente lasciato il senatore Astorre, un evento che ha scosso l'opinione pubblica e lasciato un vuoto incolmabile non solo nella sua famiglia ma in tutti noi, in chiunque lo ha conosciuto, frequentato o ha avuto semplicemente l'onore di condividere con lui un tratto della vita istituzionale della nazione". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa ricordando nell'Aula di Palazzo Madama Bruno Astorre che "si è sempre distinto per competenza, educazione e stile, come mi hanno confermato gli esponenti di forze politiche diverse dalla sua, a partire dal ministro Lollobrigida che ha tenuto oggi ad essere presente". Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev