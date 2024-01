La Russa ricorda Alberoni: "Importante protagonista del panorama culturale della nostra epoca"

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2024 “È con sentimenti di sincero affetto e commozione che desidero ricordare in questa Aula il professor Francesco Alberoni", ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa. "Sociologo, scrittore, giornalista, docente universitario, Francesco Alberoni è stato un importante protagonista del panorama culturale della nostra epoca e, soprattutto, uno dei più intelligenti osservatori e acuti interpreti della nostra società", ha aggiunto. "Uomo di grande saggezza e profonda empatia, con le sue opere Francesco Alberoni ha esplorato le sfumature più complesse delle relazioni umane. Le sue teorie sull'amore, sull'amicizia e sulla società hanno affascinato e ispirato milioni di lettori in tutto il mondo", ha proseguito La Russa per poi ricordare di averlo conosciuto "tanti anni fa e di averne potuto apprezzare, oltre all'originalità delle idee e all'assoluta libertà di pensiero, tutto l'entusiasmo e le energie dedicate allo studio delle dinamiche sociali e all'importanza che sentimenti come amicizia, fiducia e solidarietà rivestono nella costruzione di una comunità veramente forte e coesa". Nel rinnovare il suo cordoglio alla famiglia il presidente del Senato ha invitato l'Aula ad osservare un minuto di silenzio. Fonte video: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev