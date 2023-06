La Russa: Non riescono a contrastare Giorgia e ogni settimana chiedono dimissioni di qualcuno

(Agenzia Vista) Roma, 29 giugno 2023 "E allora qual è l'obiettivo che si sono posti? Se non riusciamo a contrastare Giorgia, se non riusciamo ad avere obiettivi importanti, facciamo una cosa ogni sette giorni chiediamo le dimissioni di un ministro o di un sottosegretario. Non si dimette nessuno, ma almeno abbiamo qualcosa", le parole di Ignazio La Russa alla festa "Fenix" dei giovani di Fratelli d'Italia. / FdI Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev