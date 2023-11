La Russa: "La strada delle riforme è ancora molto lunga, basta pregiudizi"

EMBED





(Agenzia Vista) Napoli, 10 novembre 2023 “Ritengo che la partecipazione e il dialogo, e l’apertura all’ascolto in ogni livello, siano un valore irrinunciabile specie in una fase storica di grandi riforme e di grandi emergenze, come quella attuale”, ha spiegato il presidente del senato al congresso di Magistratura Democratica a Napoli. “Se da un lato i più recenti rilievi del ministero della Giustizia ci dicono che nell’ultimo anno si è registrato un tendenziale miglioramento nella durata dei processi civili e penali, in linea con gli obiettivi del Pnrr e gli obiettivi assunti con l’Unione Europea, dall’altro resto convinto che la strada delle riforme sia ancora molto lunga e non solo connessa alla Giustizia. Si discute del rapporto tra cittadini e democrazia diretta: sono temi che meritano un confronto sereno, scevro da ogni pregiudizio”. Fonte video Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev