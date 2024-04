La Russa incontra familiari ostaggi Israele: Non smetteremo di lavorare per loro liberazione

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2024 "Io ho già incontrato subito dopo il 7 ottobre i familiari che erano venuti a Roma, e non ho mai smesso da quel giorno, per quanto in mio piccolo potere, di adoperarmi per la loro liberazione, sempre al fianco del popolo di Israele. Per me è un imperativo, una volontà convinta", le parole del Presidente del Senato La Russa incontrando le famiglie degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev