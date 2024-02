La Russa in Senato saluta l'ambasciatore israeliano Alon Bar presente in Aula

(Agenzia Vista) Roma, 28 febbraio 2024 “Mi fa piacere salutare a nome di tutta l’assemblea l’ambasciatore di Israele Alon Bar che sta assistendo ai lavori e che tra poco prenderà parte a un’iniziativa in Senato in occasione dei 75 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Israele”, con queste parole il presidente del Senato La Russa ha salutato, nel corso della seduta del Senato, l’ambasciatore israeliano presente in aula. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev