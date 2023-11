La Russa in ricorda la caduta del muro Berlino: "Quando l'Europa riconquistò la libertà"

(Agenzia Vista) Roma, 9 novembre 2023 La Russa ricorda la caduta del muro di Berlino: “Quando l’Europa riconquistò la libertà” “Volevo ricordare all’Aula che oggi vi è una ricorrenza che a mio avviso merita di essere segnalata che è quella del 9 novembre del 1989, 34 anni fa. Quando l’Europa riconquistò interamente la libertà con la caduta del muro di Berlino”, questo il ricordo del presidente del Senato La Russa in Aula. “Libertà, democrazia e lontananza dalle dittature che si completava in quella data. Una data che oggi dobbiamo ricordare come foriera dell’abbattimento di tutti i muri: muri che dividono oggi tutti i Paesi che lasciano spazio a guerre e dittature, che lasciano spazio a morti e innocenti. Che ci fanno dimenticare gli orrori che fino a quella data segnavano cicatrici sulla pelle dell’Europa”. Fonte video Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev