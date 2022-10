La Russa: "Il mio è un compito di servizio, cercherò di essere il Presidente di tutti"

(Agenzia Vista) Roma, 13 ottobre 2022 "Mi ero preparato altre citazioni, frasi ad effetto, ma poi ho pensato che non è giusto. Il mio è un compito di servizio, non devo cercare applausi e parole roboanti, non devo captare la vostra benevolenza, lo dovrò fare ogni giorno con i miei atti. Cercherò di essere il Presidente di tutti", le parole di Ignazio La Russa al Senato. / WebTv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev