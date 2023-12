La Russa: "Felice e orgoglioso se Segre viene su palco d'onore alla Scala, segno di speranza e pace"

(Agenzia Vista) Roma, 06 dicembre 2023 Sarei felice se la senatrice a vita Segre domani, dove non potrà essere presente il presidente della Repubblica, fosse presente sul palco d'onore della Scala, anche per ribadire la nostra solidarietà e la speranza di pace in Medioriente". "Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, tornando sull'auspicio da lui espresso di poter vedere la senatrice a vita Liliana Segre invitata sul palco d'onore della Scala, per la prima di domani sera. "La decisione -ha spiegato la seconda carica dello Stato nel corso di una conferenza stampa in Sala Maccari con il ministro Sangiuliano e il direttore degli Uffizi Schmidt- spetta alla senatrice Segre e l'invito formale spetta al sindaco di Milano e credo che questo sia in itinere, io ne sarei davvero felice". Fonte video: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev