La Russa consegna campanella del Senato a Sergio Castellitto

(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2023 Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa consegna la campanella d'Aula all'attore Sergio Castellitto in occasione del concerto di Natale al Senato. Castellitto ha letto in Aula un brano tratto da "I Promessi Sposi" in occasione dei 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev