La Russa chiede un minuto di silenzio per Navalny in Aula al Senato

(Agenzia Vista) Roma, 21 febbraio 2024 Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha chiesto all'Aula del Senato di osdservare un minuto di silenzio in onore di Alexey Navalny, il dissidente russo morto in carcere. "Seguendo le dichiarazioni fatte dal Capo dello Stato e da tanti rappresentati istituzionali e politici - ha detto La Russa - vorrei ricordare Alexey Navalny, morto per una carcerazione peina di stenti e forse peggio. Una cosa che ha sconcertato il mondo intero. Navalny era prigioniero per le sue idee e per il suo desiderio di libertà. E' stato rinchiuso in un gulag, che ricorda i tempi bui dell'Unione Sovietica. Non ci devono essere dubbi né ambiguità". E poi ha chiesto un minuto di silenzio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev