La Regina Elisabetta a Natale: "Le Feste possono essere dure per chi ha perso qualcuno"

(Agenzia Vista) Londra, 25 dicembre 2021 "Il Natale può essere difficile per chi ha perso i propri cari. Soprattutto quest'anno capisco il motivo". Lo ha detto la regina Elisabetta, nel suo discorso di Natale, omaggiando il marito Filippo scomparso ad aprile. La coppia è stata insieme per 73 anni. The Royal Family Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev