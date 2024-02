La protesta degli agricoltori in piazza a Roma: "Non riusciamo più a fare reddito"

(Agenzia Vista) Roma, 20 febbraio 2024 Un gruppo di agricoltori sono venuti in piazza della Repubblica a Roma, in attesa degli altri agricoltori che arriveranno a protestare. "Siamo qui per protestare contro i problemi dell'agricoltura - non riusciamo più a fare reddito. E poi c'è la Pac. La Pac andrebbe rivista per favorire l'agricoltura". "La situazione è insostenibile - dice un altro agricoltore - produciamo un prodotto riconosciuto in tutto il mondo per qualità e freschezza. Ma non riusciamo a vendere a prezzi competitivi". "I costi di produzione sono troppo alti. Importiamo prodotti da Paesi terzi, in cui i prezzi di produzione sono più bassi. Non riusciamo a creare reddito". "Vogliamo avere un'interlocuzione con il Governo, ma non tramite le associazioni di categoria che non ci rappresentano". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev