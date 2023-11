La premier Meloni acclamata dopo l'omaggio al Milite Ignoto: "Giorgia! Giorgia!"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2023 Al termine della cerimonia in piazza Venezia per la Festa delle Forze Armate, in cui le principali cariche dello Stato hanno reso omaggio al Vittoriano, il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e il presidente del Senato Ignazio La Russa sono andati a prendere un caffè al bar Plebiscito, nei pressi dei Piazza Venezia. Mentre la Meloni era all'interno una piccola folla di curiosi si è riunita davanti all'entrata del bar e quando la premier è uscita l'hanno acclamata gridando "Giorgia, Giorgia!". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev