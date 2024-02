La moglie di Navalny: I funerali di Alexei si terranno venerdì

EMBED





(Agenzia Vista) Strasburgo, 28 febbraio 2024 "Abbiamo trascorso una settimana per recuperare il corpo di Alexei e organizzare un funerale. Poi ho scelto il cimitero e la bara. Il funerale avrà luogo dopodomani e non so ancora se sarà pacifico o se la polizia arresterà coloro che verranno a salutare mio marito", le parole della moglie di Navalny, Julija Naval'naja, al Parlamento Ue. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev