La Messa di Pasqua in piazza San Pietro con Papa Francesco

(Agenzia Vista) Roma, 31 marzo 2024 Si è tenuta in Vaticano la Messa per salutare la Pasqua, officiata da Papa Francesco. Migliaia le persone riunite in piazza San Pietro per assistere alla celebrazione. Il Pontefice anche questa domenica ha rinunciato a dire l'omelia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev