La Farnesina consegna il libro di Geronimo Stilton ai bambini ucraini in Italia

(Agenzia Vista) Roma, 26 ottobre 2022 Mille Meraviglie di Geronimo Stilton in ucraino per i piccoli rifugiati, la presentazione La Farnesina, in raccordo con l’Ambasciata italiana e l’Istituto Italiano di Cultura a Kiev, ha consegnato alcune copie del volume "Mille meraviglie.Viaggio alla scoperta dell’Italia” con Geronimo Stilton, tradotto in ucraino, a tutti gli alunni ucraini inseriti nelle scuole italiane dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, organizzando una simbolica cerimonia di consegna in due scuole d’Italia, a Roma e a Bergamo. L'evento di presentazione si è tenuto all’Istituto Comprensivo “Guido Milanesi”di Roma, alla presenza del Direttore Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale, Pasquale Terracciano e la Vice-direttrice Generale per la Promozione del Sistema Paese, Cecilia Piccioni, per la Farnesina; del Dirigente dell’Istituto Comprensivo Guido Milanesi, Alessandro Antoccia, del’Ambasciatore d’Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk, e del Coordinatore del Gruppo Roma Sud della Protezione Civile, Alessandro Angeli. Presente inoltre Geronimo Stilton, il topo-giornalista più amato dai bambini di tutto il mondo, nato da un’idea di Elisabetta Dami. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev