La dieta di Leclerc in Ferrari: "Tante verdure e proteine, ma non manca il gelato"

(Agenzia Vista) Milano, 11 aprile 2024 “La mia dieta è super variegata, è la sfida che ho dato al mio dietetico, non mi piace molto la routine. È importante quando devo fare dei GP, perché devo essere al 100% quando sono in macchina”, ha affermato Charles Leclerc, pilota Ferrari, a margine della presentazione del suo gelato “Lec”, a Milano. “Non c’è un ingrediente che mangio più di altri: tante verdure, proteine e poi si gioca sui carboidrati. Non so quanto mangio il gelato, ma è sempre un momento di puro piacere: ci sono le sere in cui con la dieta sono più libero e avrò più libertà per mangiare il mio gelato”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev