La Camera ricorda Gigi Riva, Amato (M5s): "Lega calcio rifletta su fischi stadio Riad"

(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2024 "Sono dispiaciuto per quanto accaduto ieri. In Arabia lo hanno fischiato, questo dovrebbe servire alla Lega Calcio per capire che quel tipo di partite vanno fatte in Italia. Purtroppo c'è stata speculazione sul nome di un grande campione". Così il deputato del M5S Gaetano Amato, ricordando gigi riva alla Camera. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev