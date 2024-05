La Bulgaria celebra Cirillo e Metodio, gli inventori del cirillico l'alfabeto delle lingue slave

EMBED





(Agenzia Vista) Sofia, 24 maggio 2024 Il 24 maggio la Bulgaria celebra i santi Cirillo e Metodio. La festa è dedicata all'alfabeto bulgaro, all'istruzione e alla cultura, e alle lettere slave. Nel secolo IX i due fratelli idearono l'alfabeto delle lingue slave, il cirillico, adottato con il passare degli anni da diversi popoli slavi in Europa. I fratelli Cirillo e Metodio furono canonizzati per la divulgazione in lingua protoslava della Bibbia, nonché per la diffusione del cristianesimo tra i popoli slavi nel Medioevo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev