La benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco nel giorno di Natale a Piazza San Pietro

(Agenzia Vista) Città del Vaticano 25 dicembre 2022 Nel giorno di Natale migliaia di fedeli si sono recati in Piazza San Pietro per ascoltare l’Angelus di Papa Francesco e ricevere la benedizione Urbi et Orbi del Pontefice direttamente dalla balconata della facciata della Basilica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev