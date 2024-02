L'orchestra di Odessa alla Camera dei Deputati, il maestro Veronesi: "Musica per la pace"

(Agenzia Vista) Roma, 21 febbraio 2024 “Sarà un concerto per la pace, per abbracciare idealmente il popolo ucraino dopo due anni, devastanti, di guerra. Il repertorio sarà per lo più pucciniano: Giacomo Puccini aveva infatti un rapporto privilegiato con l’Ucraina: il soprano Salomea Krusceniski, proveniente proprio dall’ Ucraina, portò al successo la sua Madama Butterfly, 120 anni fa nel teatro di Brescia” lo ha detto il maestro Alberto Veronesi delle celebrazioni Pucciniane, parlando del concerto che si terrà alla Camera dei Deputati in occasione dei due anni dall'inizio della guerra in Ucraina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev