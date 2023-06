L'omelia di Delpini al funerale di Berlusconi: "Vivere e non sottrarsi a sfide, critiche, insulti"

(Agenzia Vista) Milano, 14 giugno 2023 "Vivere. Vivere e amare la vita. Vivere e desiderare una vita piena. Vivere e desiderare che la vita sia buona, bella per sé e per le persone care. Vivere e intendere la vita come una occasione per mettere a frutto i talenti ricevuti. Vivere e accettare le sfide della vita. Vivere e attraversare i momenti difficili della vita. Vivere e resistere e non lasciarsi abbattere dalle sconfitte e credere che c'è sempre una speranza di vittoria, di riscatto, di vita". Lo ha detto l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, nel corso della cerimonia funebre per Silvio Berlusconi, in Duomo. RaiTv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev