L'Europa per l'Ucraina, la manifestazione al Duomo di Milano per anniversario guerra

(Agenzia Vista) Milano, 25 febbraio 2023 Nell'anniversario dell'invasione russa in Ucraina, la rappresentanza dell'Unione europea a Milano ha ricordato il coraggio e la resistenza del popolo ucraino nel corso di un evento, che ha voluto anche ribadire le motivazioni della consegna del Premio Sakharov per la libertà di pensiero al popolo ucraino lo scorso anno. "Il parlamento europeo dall'inizio della guerra ha sostenuto insieme alle altre istituzioni europee il popolo ucraino nella battaglia contro l'invasore russo". Lo ha sottolineato Maurizio Molinari, capo dell'Ufficio del Parlamento europeo a Milano. Al termine dell'evento i partecipanti, avvolti nelle bandiere giallo blu dell'Ucraina, si sono recati in piazza del Duomo per il raduno in solidarietà con il Paese in guerra, che si svolge ogni sera da un anno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev