L'addio del Governatore Cuomo: "Vi ho sempre serviti e amati, restare avrebbe danneggiato New York"

EMBED





(Agenzia Vista) Usa, 23 agosto 2021 "Quando il governo politicizza le accuse e i titoli dei media condannano senza fatti, si indebolisce il sistema giudiziario. Io vi ho amati e serviti, ho sempre pensato solo a questo, restare in questo momento avrebbe danneggiato la città di New York". Lo ha detto Andrew Cuomo nell'ultimo discorso da governatore di New York. Gov NY Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev