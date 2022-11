Kosovo, Tajani: "Su targhe iniziative unilaterali non servono per un compromesso"

(Agenzia Vista) Serbia, 22 novembre 2022 "Le iniziative unilaterali non servono a raggiungere un compromesso, un accordo in un territorio complesso". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani ai giornalisti nel corso della conferenza stampa nella sede dell'ambasciata italiana a Belgrado, in relazione alla contesa sulle targhe automobilistiche con il Kosovo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev