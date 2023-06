Kosovo, Cavo Dragone: "Situazione complessa, ma si è notevolmente calmata"

(Agenzia Vista) Roma, 08 giugno 2023 "In Kosovo la situazione è sempre critica ma si è notevolmente calmata e ci sono dei sit-in pacifici. La situazione è comunque complessa, tocca rivedere un pò di cose, bisognerebbe trovare un punto di equilibrio attraverso una negoziazione e i nostri uomini lì sono degli abilissimi negoziatori. Quello che accade sul campo è un evento dettato da realtà locali, si tratta di fermare gli scontri fisici e di portare i partecipanti attorno a un tavolo. Aspettiamoci magari in qualche occasione dei ritorni di fiamma, ma la questione è qualcosa che dobbiamo affrontare al più presto possibile". Lo ha detto il capo di Stato maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, in audizione alla commissione Difesa della Camera, parlando delle linee programmatiche del suo mandato Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev