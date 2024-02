Kishida: "Vogliamo aumentare nostra cooperazione su difesa e sicurezza"

(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2024 "Lieto per i progressi compiuti dello sviluppo congiunto, tra Giappone, Italia e Regno Unito, di un caccia di nuova generazione. Terremo a marza la prima consultazione bilaterale esteri-difesa, attraverso la quale definiremo come aumentare la nostra cooperazione in ambito difesa e sicurezza" ha detto il primo ministro giapponese Fumio Kishida, durante il unto stampa congiunto con Giorgia Meloni, durante le visita di quest'ultima in Giappone. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev